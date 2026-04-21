Володимир Фесенко політолог
21 квітня 2026, 10:10

Результати виборів в Болгарії: парадоксальні асоціації з українським досвідом

Всі оцінюють результати виборів в Болгарії з точки зору того, наскільки це погано для України, наскільки Румен Радев є проросійськими, тощо. А мою увагу привернули парадоксальні асоціації, які пов’язані з переможцями цих виборів
Фото: pixabay
Перемогла на виборах партія "Прогресивна Болгарія", яку видання "Європейска правда" називає болгарською версією партії "Слуга народу". В Болгарії зараз теж буде монобільшість (однопартійна більшість). І ця партія теж створювалась поспіхом, "під впливом коротких дедлайнів". У виборчому списку цієї партії "багато логопедів та педагогів початкових класів; ветеринарів; акробатів, артистів, тренерів, каратистів, олімпійців; працівників страхувального бізнесу та навіть продавців-касирів". І ця партія скоріше є коаліцією на підтримку харизматичного лідера. Звідси і певне припущення: чи не повторить ця партія суперечливу долю "Слуг народу"?

Але на чолі цієї партії – генерал, який ще нещодавно був президентом Болгарії. Однак президент в Болгарії це не те, що президент в Україні, оскільки Болгарія є парламентською республікою. І тому реальна влада в руках прем’єр-міністра, а не президента. Саме тому генерал Румен Радев достроково пішов з посади президента, і претендує на статус прем’єр-міністра. І голосували болгарські виборці перш за все за нього, а потім вже за його партію. Це нам теж щось нагадує. А щодо голосування за популярного генерала, це мабуть сюжет з нашого недалекого майбутнього: генерал прийде – порядок наведе!

Але, є проблема – болгарський генерал має репутацію проросійського політика. І тут вже асоціації на вибір – від Януковича до Орбана чи Фіцо. Але кожна з цих аналогій є поверхневою і пов’язана лише з темою проросійськості. Фахівці по Болгарії кажуть, що Румен Радев більше буде зосереджений на внутрішніх питаннях, а не на зовнішньополітичних. Тому навряд він буде новим Орбаном і навіть Фіцо. І у Болгарії є відчутна фінансова залежність від грошей Європейського Союза і від економічної і політичної співпраці з ЄС. Тим не менш, певні потенційні проблеми для нас від нового болгарського уряду можуть виникати.

І ще одна асоціація на останок. Як я вже згадував, Болгарія є парламентською республікою. І в цій країні є багато проблем, схожих на наші – корупція, вплив олігархів, слабкі партії і державні інституції, постійні політичні скандали. А оскільки у нас є чимало прихильників переходу до суто парламентської республіки (це як реакція на де-факто президентську форму правління в стилі Володимира Зеленського), зверну увагу на те, що в Болгарії за останні п’ять років відбулось вісім парламентських виборів. Це такий собі "веймарський синдром" нестабільної парламентської демократії. І ця проблема хоча і не завжди, але доволі часто призводить до попиту виборців на "сильну руку", яка має "навести порядок". Тому це велика ілюзія, що сам по собі перехід по парламентської форми правління подолає деформації нашої молодої демократії. Може бути і зовсім навпаки.

17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Начальник патрульної поліції Жуков, який пішов у відставку після теракту в Києві, стане радником голови Нацполіції
21 квітня 2026, 11:15
Зима посеред квітня у Карпатах: на горі Піп Іван сніжить та тримається мороз
21 квітня 2026, 10:56
Через атаки РФ на енергообʼєкти знеструмлені споживачі у пʼяти областях – Міненерго
21 квітня 2026, 10:38
На Одещині п’яний водій влаштував ДТП на світлофорі: троє людей у лікарні
21 квітня 2026, 10:27
У Слов’янську через удари ворожих ФАБів зруйнований навчальний заклад, є постраждалі
21 квітня 2026, 09:55
Приносив солодощі та подарунки, а потім зґвалтував 13-річну: на Херсонщині судитимуть 21-річного молодика
21 квітня 2026, 09:43
На Чернігівщині молода пара загинула, підірвавшись на міні на мотоциклі
21 квітня 2026, 09:28
РФ атакувала "Іскандерами-М" та майже 150 дронами: є влучання на 17 локаціях
21 квітня 2026, 09:14
Нічна атака дронів на Суми: кількість постраждалих зросла, серед них – троє дітей
21 квітня 2026, 08:57
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
