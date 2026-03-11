Украинские дроны уничтожили артиллерию, транспорт и укрытие противника на Курском и Северо-Слобожанском направлениях

фото: ГПСУ

Операторы подразделения «Aquila» бригады «Стальная граница» отработали по целям на Курском и Северо-Слобожанском направлениях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В ходе очередной боевой задачи пограничники уничтожили две пушки, две антенны связи и одно транспортное средство.

Также под меткие удары дронов попали четыре укрытия противника, квадроцикл и склад боеприпасов.

Напомним, на днях украинские пограничники показали эпическую ликвидацию российского "Шахеда". Место воздушного сражения не называется.