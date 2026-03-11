16:55  11 марта
Российская авиация сбросила бомбу на многоквартирный дом в Запорожье
16:21  11 марта
Почти летняя погода: завтра в Украине ожидается до +18 градусов
09:52  11 марта
В Одесской области женщину приговорили к 10 годам за избиение 1,5-летнего сына
11 марта 2026, 20:26

Украинские дроны уничтожили артиллерию, транспорт и укрытие противника на Курском и Северо-Слобожанском направлениях

11 марта 2026, 20:26
фото: ГПСУ
Операторы подразделения «Aquila» бригады «Стальная граница» отработали по целям на Курском и Северо-Слобожанском направлениях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В ходе очередной боевой задачи пограничники уничтожили две пушки, две антенны связи и одно транспортное средство.

Также под меткие удары дронов попали четыре укрытия противника, квадроцикл и склад боеприпасов.

Напомним, на днях украинские пограничники показали эпическую ликвидацию российского "Шахеда". Место воздушного сражения не называется.

Силы ПВО обезвредили 90 из 99 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину
11 марта 2026, 08:42
Потери России на 11 марта: Генштаб обновил данные
11 марта 2026, 07:52
РФ нанесла более 700 ударов по Запорожской области: ранен 67-летний мужчина
11 марта 2026, 07:07
На Запорожье россияне атаковали авто, эвакуировавшее людей
11 марта 2026, 20:30
Войны выгодны. Производители оружия потирают руки
11 марта 2026, 20:09
Школьница из Тернополя победила на международном конкурсе в Париже
11 марта 2026, 19:49
Завтра во всех регионах Украины будут действовать графики отключения света
11 марта 2026, 19:15
В Харьковской области 15-летнего парня подозревают в изнасилования детей
11 марта 2026, 18:37
В Виннице запускают специальные мобильные группы для вручения повесток
11 марта 2026, 18:12
Пора вернуть авиасообщение в Украину
11 марта 2026, 17:59
В Винницкой области мужчина изнасиловал дочь бывшей
11 марта 2026, 17:45
В Киеве наказали женщину, которая жестоко побила собаку
11 марта 2026, 17:25
