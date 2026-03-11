Сили ППО знешкодили 90 з 99 безпілотників, якими РФ атакувала Україну
У ніч на 11 березня ворог атакував Україну 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 90 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 9 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Нагадаємо, 10 березня ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центру Слов'янська. Відомо про чотирьох загиблих та 20 поранених.