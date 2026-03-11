Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 11 березня ворог атакував Україну 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 90 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, 10 березня ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центру Слов'янська. Відомо про чотирьох загиблих та 20 поранених.