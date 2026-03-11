Втрати Росії станом на 11 березня: Генштаб оновив дані
Росія втрачає своїх військових та техніку на фронті в Україні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу Сили оборони знищили 990 окупантів, пʼять танків, три бронемашини, 61 артилерійську систему, а також 281 одиницю автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 11.03.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські прикордонники продовжують знищувати техніку ворога. На цей раз військові показали, як вони знищили російську "пташку".
