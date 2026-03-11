Фото: 31 ОМБр

Росія втрачає своїх військових та техніку на фронті в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони знищили 990 окупантів, пʼять танків, три бронемашини, 61 артилерійську систему, а також 281 одиницю автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 11.03.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують знищувати техніку ворога. На цей раз військові показали, як вони знищили російську "пташку".