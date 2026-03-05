На Житомирщині чиновник "нагрів" мільйони на працівниках, яких не існувало

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

З квітня 2022 року чиновник ініціював зарахування до штату щонайменше 13 осіб, які фактично не виконували службових обов’язків та не з’являлися на робочих місцях. При цьому на цих працівників регулярно нараховувалась заробітна плата.

Директор особисто проводив так звані співбесіди, підписував відповідні накази. "Працівники, яких не існувало" на папері обіймали посади майстра виробничого цеху, викладача інформатики, юрисконсульта, методиста та інші. Період їх формального працевлаштування тривав від кількох місяців до кількох років.

Загалом бюджет втратив майже 3 мільйони гривень. Тепер директору повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

