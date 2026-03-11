На ТОТ Донеччини РФ хоче заборонити аборти – правозахисники

Ілюстративне фото: Credits

Про це повідомила Східна правозахисна група, передає RegioNews.

Зазначається, що під гаслами "захисту материнства" та "підтримки народжуваності" готуються нові правила, які фактично унеможливлюють будь-яку медичну рекомендацію щодо переривання вагітності та створюють правовий тиск на лікарів.

У подібних практиках, що вже застосовуються у регіонах Російської Федерації, передбачені штрафи за так звану "пропаганду абортів". Це означає, що лікар більше не може чесно та професійно консультувати пацієнтку, а жінка – вільно ухвалювати рішення щодо власного тіла.

"Особливо цинічно це виглядає в умовах війни: на окупованих територіях зафіксовано численні випадки сексуального насильства з боку російських військових. Навіть вагітність, що настала внаслідок таких злочинів, не розглядається окупаційною системою як підстава для захисту права жінки на вибір", – кажуть правозахисники.

Експерти зазначають, що це вже не про "традиційні цінності". Нові правила є елементом демографічної політики, спрямованої на отримання "нових громадян" – майбутніх солдатів.

"Коли держава починає вирішувати, народжувати жінці чи ні, це не соціальна політика, а контроль над тілом. На тимчасово окупованих територіях України це черговий елемент системної політики тиску на населення та грубе порушення репродуктивних прав жінок", – наголосили правозахисники.

Нагадаємо, торік у червні Івано-Франківська міськрада звернулась до керівництва країни із закликом заборонити аборти та збільшити підтримку українських родин. У зверненні йшлося про те, що, якщо країна не створить умов для народження та виховання дітей, це поставить під загрозу її майбутнє.

