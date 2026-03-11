09:52  11 березня
11 березня 2026, 09:39

На ТОТ Донеччини РФ хоче заборонити аборти – правозахисники

11 березня 2026, 09:39
Ілюстративне фото: Credits
Окупаційна влада на захоплених територіях Донецької області переходить до прямого контролю над репродуктивними рішеннями жінок

Про це повідомила Східна правозахисна група, передає RegioNews.

Зазначається, що під гаслами "захисту материнства" та "підтримки народжуваності" готуються нові правила, які фактично унеможливлюють будь-яку медичну рекомендацію щодо переривання вагітності та створюють правовий тиск на лікарів.

У подібних практиках, що вже застосовуються у регіонах Російської Федерації, передбачені штрафи за так звану "пропаганду абортів". Це означає, що лікар більше не може чесно та професійно консультувати пацієнтку, а жінка – вільно ухвалювати рішення щодо власного тіла.

"Особливо цинічно це виглядає в умовах війни: на окупованих територіях зафіксовано численні випадки сексуального насильства з боку російських військових. Навіть вагітність, що настала внаслідок таких злочинів, не розглядається окупаційною системою як підстава для захисту права жінки на вибір", – кажуть правозахисники.

Експерти зазначають, що це вже не про "традиційні цінності". Нові правила є елементом демографічної політики, спрямованої на отримання "нових громадян" – майбутніх солдатів.

"Коли держава починає вирішувати, народжувати жінці чи ні, це не соціальна політика, а контроль над тілом. На тимчасово окупованих територіях України це черговий елемент системної політики тиску на населення та грубе порушення репродуктивних прав жінок", – наголосили правозахисники.

Нагадаємо, торік у червні Івано-Франківська міськрада звернулась до керівництва країни із закликом заборонити аборти та збільшити підтримку українських родин. У зверненні йшлося про те, що, якщо країна не створить умов для народження та виховання дітей, це поставить під загрозу її майбутнє.

Читайте також: Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"

