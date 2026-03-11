Донеччина під атаками РФ: загинули 4 людини, 21 поранений

Фото: ДСНС Донеччини

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, всі загиблі – у Слов'янську. Ще 21 людина отримала поранення в різних районах області протягом доби.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (4081 загиблий і 9018 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, у вівторок, 10 березня, ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центру Слов'янська. Відомо про чотирьох загиблих та 20 поранених. Окрім того, пошкоджено 12 багатоповерхівок, приватний будинок, адмінбудівлю і 20 автівок.