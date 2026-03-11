Донеччина під атаками РФ: загинули 4 людини, 21 поранений
Минулої доби, 10 березня, російські загарбники вбили чотирьох мирних жителів Донецької області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, всі загиблі – у Слов'янську. Ще 21 людина отримала поранення в різних районах області протягом доби.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (4081 загиблий і 9018 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, у вівторок, 10 березня, ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центру Слов'янська. Відомо про чотирьох загиблих та 20 поранених. Окрім того, пошкоджено 12 багатоповерхівок, приватний будинок, адмінбудівлю і 20 автівок.
Сили ППО знешкодили 90 з 99 безпілотників, якими РФ атакувала УкраїнуВсі новини »
11 березня 2026, 08:42Росіяни атакували безпілотником житловий сектор Харкова: виникли пожежі
11 березня 2026, 08:15На Херсонщині через російські удари одна людина загинула, 12 – поранені
11 березня 2026, 07:58
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Спецоперація НАБУ в Ужгороді: біля кордону затримали зернотрейдера Дмитра Коваленка
11 березня 2026, 12:31Допомагав уникнути призову: на Полтавщині начальник ТЦК бронював чоловіків "на папері"
11 березня 2026, 12:14У Києві нацгвардієць продав два автомати Калашникова за 55 тис. грн
11 березня 2026, 11:58Катування 9-річного хлопчика у Києві: начальниці служби у справах дітей повідомили про підозру
11 березня 2026, 11:45Вбивство колишнього голови ВР Парубія: обвинувальний акт передано до суду
11 березня 2026, 11:28У полі на Вінниччині знайшли уламки російської ракети Х-101
11 березня 2026, 11:17Наслідки ранкового удару по харчовому підприємству в Харкові: кількість постраждалих зросла
11 березня 2026, 10:57Росія перекидає елітні підрозділи з Криму до Маріуполя – Андрющенко
11 березня 2026, 10:47Удар по підприємству на Полтавщині 8 березня: рятувальники ліквідували всі пожежі
11 березня 2026, 10:29На Закарпатті трьох чоловіків затримано за напад на військових ТЦК та СП
11 березня 2026, 10:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі