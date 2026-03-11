Фото: ДСНС

Ввечері 10 березня ворог завдав удару по території приватного житлового сектору в Шевченківському районі Харкова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок обстрілу виникли дві пожежі за різними адресами. Горіли гараж, господарча споруда та чагарники на загальній площі 30 кв.м.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, 10 березня ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центру Слов'янська. Відомо про чотирьох загиблих та 20 поранених.