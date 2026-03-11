Переговоры Украины, США и РФ: Зеленский рассказал, когда и где состоится встреча
Следующий этап переговоров с участием Украины, США и России может состояться на следующей неделе в Швейцарии или Турции
Как сообщает УНН, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает RegioNews.
"Мы ожидаем, что встреча будет на следующей неделе – это предложила американская сторона. Посмотрим, что будет на Ближнем Востоке", – заявил он.
По словам главы государства, ключевыми темами обсуждения остаются продолжение обменов и подготовка возможной встречи лидеров.
Зеленский добавил, что эта встреча может состояться в Швейцарии или Турции.
Напомним, во время ежегодного обращения в Конгресс США 24 февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "упорно работают над прекращением убийств и резни между Россией и Украиной".
Как известно, в течение 17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров между США, Украиной и Россией.
По словам секретаря СНБО Рустем Умерова, работа была интенсивной и предметной. Он добавил, что часть вопросов удалось уточнить, по части – продолжается дополнительное согласование.
В свою очередь, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что разговор был непростым, но важным, а команда уже готовится к продолжению переговоров в ближайшее время.
Также СМИ сообщали, что на этих переговорах представители России и Украины обсуждали идею создания демилитаризованной зоны в Донецкой области, которую не будут контролировать ни ВС РФ, ни ВС.
По словам президента Владимира Зеленского, следующий раунд мирных переговоров состоится в Швейцарии.
