11 марта 2026, 07:55

Переговоры Украины, США и РФ: Зеленский рассказал, когда и где состоится встреча

11 марта 2026, 07:55
Фото: Офис Президента
Следующий этап переговоров с участием Украины, США и России может состояться на следующей неделе в Швейцарии или Турции

Как сообщает УНН, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает RegioNews.

"Мы ожидаем, что встреча будет на следующей неделе – это предложила американская сторона. Посмотрим, что будет на Ближнем Востоке", – заявил он.

По словам главы государства, ключевыми темами обсуждения остаются продолжение обменов и подготовка возможной встречи лидеров.

Зеленский добавил, что эта встреча может состояться в Швейцарии или Турции.

Напомним, во время ежегодного обращения в Конгресс США 24 февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "упорно работают над прекращением убийств и резни между Россией и Украиной".

Как известно, в течение 17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров между США, Украиной и Россией.

По словам секретаря СНБО Рустем Умерова, работа была интенсивной и предметной. Он добавил, что часть вопросов удалось уточнить, по части – продолжается дополнительное согласование.

В свою очередь, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что разговор был непростым, но важным, а команда уже готовится к продолжению переговоров в ближайшее время.

Также СМИ сообщали, что на этих переговорах представители России и Украины обсуждали идею создания демилитаризованной зоны в Донецкой области, которую не будут контролировать ни ВС РФ, ни ВС.

По словам президента Владимира Зеленского, следующий раунд мирных переговоров состоится в Швейцарии.

Читайте также: В Женеве украинская и российская делегации провели тайные переговоры "без свидетелей"

