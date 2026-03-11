Фото: поліція

У лікарні помер чоловік, який зазнав поранень у Глухові через атаку росіян 10 березня

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

"Чоловік отримав поранення внаслідок удару ворога керованою авіабомбою по місцевому підприємству. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося", – йдеться у повідомленні.

Загиблому було 63 роки.

Нагадаємо, 10 березня ворог завдав ударів керованими авіабомбами по цивільних підприємствах у Глухові. На місці загинув 27-річний чоловік, ще четверо людей отримали поранення.