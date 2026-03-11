Фото: поліція

Впродовж минулої доби російські війська здійснили чергові обстріли території Сумської області. Під вогнем опинилися Сумський, Шостинський та Охтирський райони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Глухівській громаді внаслідок авіаудару по промисловій зоні загинув 27-річний чоловік, ще четверо цивільних отримали поранення. Пошкоджена адмінбудівля та інфраструктура підприємств, складські приміщення, автомобілі, газопровід та трансформатор.

В Охтирському районі внаслідок удару дістав травми 71-річний чоловік. Його госпіталізували. Також пошкоджений автомобіль.

В Сумському районі пошкоджені будівля оздоровчого центру, дачний та приватний будинки, покрівля автозаправної станції, легковик, лінія електропередач, а також територія одного з підприємств.

Нагадаємо, 10 березня ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центру Слов'янська. Відомо про чотирьох загиблих та 20 поранених.