Наслідки ворожих обстрілів на Сумщині: пошкоджена інфраструктура, є жертви
Впродовж минулої доби російські війська здійснили чергові обстріли території Сумської області. Під вогнем опинилися Сумський, Шостинський та Охтирський райони
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Глухівській громаді внаслідок авіаудару по промисловій зоні загинув 27-річний чоловік, ще четверо цивільних отримали поранення. Пошкоджена адмінбудівля та інфраструктура підприємств, складські приміщення, автомобілі, газопровід та трансформатор.
В Охтирському районі внаслідок удару дістав травми 71-річний чоловік. Його госпіталізували. Також пошкоджений автомобіль.
В Сумському районі пошкоджені будівля оздоровчого центру, дачний та приватний будинки, покрівля автозаправної станції, легковик, лінія електропередач, а також територія одного з підприємств.
