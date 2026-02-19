15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2026, 07:07

Переговори про мир тривають: Зеленський розкрив місце наступної зустрічі

19 лютого 2026, 07:07
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що наступний раунд мирних переговорів також відбудеться у Швейцарії

Про це він сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, передає RegioNews.

"Ви згадали наступну зустріч. Я хочу підкреслити, що наступна зустріч також буде у Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні", – сказав Зеленський.

Він підкреслив важливість проведення переговорного процесу саме в Європі:

"Думаю, хороший момент у тому, що зустріч відбулася у Швейцарії. Це дуже важливо. Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але вважаю, що якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут", –резюмував президент.

Нагадаємо, протягом 17-18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів між США, Україною та Росією.

За словами секретаря РНБО Рустем Умєрова, робота була інтенсивною та предметною. Він додав, що частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження.

У свою чергу, керівник Офісу Президента Кирило Буданов зазначив, що розмова була непростою, але важливою, а команда вже готується до продовження переговорів найближчим часом.

Також ЗМІ повідомляли, що на цих переговорах представники Росії та України обговорювали ідею створення демілітаризованої зони в Донецькій області, яку не контролюватимуть ані ЗС РФ, ані ЗСУ.

Читайте також: Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ США Швейцарія Європа Зеленський Володимир мирні переговори переговори про мир
Черговий раунд мирних переговорів у Женеві: Умєров і Буданов озвучили результати
18 лютого 2026, 16:52
Переговори у Женеві: МЗС підтвердило домовленість про наступну зустріч щодо мирних зусиль
18 лютого 2026, 15:40
Переговори в Женеві: Трамп сказав, чого очікує від України
17 лютого 2026, 07:54
Всі новини »
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
Депутатів правохоронного і оборонного комітетів ВР помітили на німецькому курорті
20 лютого 2026, 17:46
З березня НБУ замінює дрібні банкноти на монети: що потрібно знати українцям
20 лютого 2026, 17:41
Авіаудар по Запорізькому району: вже троє постраждалих
20 лютого 2026, 17:24
На Харківщині двоє поліцейських загинули внаслідок удару російського безпілотника по евакуаційному авто
20 лютого 2026, 16:55
На Прикарпатті в ДТП травмувалося семимісячне немовля
20 лютого 2026, 16:52
Збірна України бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
20 лютого 2026, 16:44
До жителів кількох населених пунктів Тернопільщини уже 3 місяці не їздять автобуси
20 лютого 2026, 16:38
Російський авіаудар по Запорізькому району: поранені двоє цивільних
20 лютого 2026, 16:26
Під час бойового завдання на Сумщині загинув відомий український спортсмен
20 лютого 2026, 16:11
Хабар $4,5 тис. за "вирішення" з ВЛК: суд виніс вирок колишньому податківцю у Кременчуці
20 лютого 2026, 15:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Всі публікації »
Микола Княжицький
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »