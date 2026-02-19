Переговори про мир тривають: Зеленський розкрив місце наступної зустрічі

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що наступний раунд мирних переговорів також відбудеться у Швейцарії

Про це він сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, передає RegioNews.

"Ви згадали наступну зустріч. Я хочу підкреслити, що наступна зустріч також буде у Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні", – сказав Зеленський.

Він підкреслив важливість проведення переговорного процесу саме в Європі:

"Думаю, хороший момент у тому, що зустріч відбулася у Швейцарії. Це дуже важливо. Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але вважаю, що якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут", –резюмував президент.

Нагадаємо, протягом 17-18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів між США, Україною та Росією.

За словами секретаря РНБО Рустем Умєрова, робота була інтенсивною та предметною. Він додав, що частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження.

У свою чергу, керівник Офісу Президента Кирило Буданов зазначив, що розмова була непростою, але важливою, а команда вже готується до продовження переговорів найближчим часом.

Також ЗМІ повідомляли, що на цих переговорах представники Росії та України обговорювали ідею створення демілітаризованої зони в Донецькій області, яку не контролюватимуть ані ЗС РФ, ані ЗСУ.

