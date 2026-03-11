09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
08:55  11 березня
На Житомирщині легковик вилетів у кювет: є постраждалий
08:23  11 березня
Повернулися у небезпеку: з Куп'янського району вдруге евакуювали 6-річного хлопчика
UA | RU
UA | RU
11 березня 2026, 09:11

Ранковий удар по підприємству в Харкові: є загиблі та постраждалі

11 березня 2026, 09:11
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вранці 11 березня російські військові атакували безпілотником цивільне підприємство у Шевченківському районі Харкова

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

На підприємстві виникла пожежа. Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання.

Відомо про двох загиблих через ворожу атаку.

П'ятеро людей зазнали поранень. У лікарні перебувають 47-річна, 50-річна і 60-річна жінки, а також чоловіки 39 і 49 років.

Попередньо, всі постраждалі – у важкому стані, у них вибухові поранення із травмами різного ступеню. Усім надається необхідна меддопомога.

Нагадаємо, ввечері 10 березня ворог завдав удару по території приватного сектору в Шевченківському районі Харкова. Виникли пожежі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків війна обстріли атака постраждалі загиблі наслідки
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Спецоперація НАБУ в Ужгороді: біля кордону затримали зернотрейдера Дмитра Коваленка
11 березня 2026, 12:31
Допомагав уникнути призову: на Полтавщині начальник ТЦК бронював чоловіків "на папері"
11 березня 2026, 12:14
У Києві нацгвардієць продав два автомати Калашникова за 55 тис. грн
11 березня 2026, 11:58
Катування 9-річного хлопчика у Києві: начальниці служби у справах дітей повідомили про підозру
11 березня 2026, 11:45
Вбивство колишнього голови ВР Парубія: обвинувальний акт передано до суду
11 березня 2026, 11:28
У полі на Вінниччині знайшли уламки російської ракети Х-101
11 березня 2026, 11:17
Наслідки ранкового удару по харчовому підприємству в Харкові: кількість постраждалих зросла
11 березня 2026, 10:57
Росія перекидає елітні підрозділи з Криму до Маріуполя – Андрющенко
11 березня 2026, 10:47
Удар по підприємству на Полтавщині 8 березня: рятувальники ліквідували всі пожежі
11 березня 2026, 10:29
На Закарпатті трьох чоловіків затримано за напад на військових ТЦК та СП
11 березня 2026, 10:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Павло Казарін
Всі блоги »