Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

На підприємстві виникла пожежа. Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання.

Відомо про двох загиблих через ворожу атаку.

П'ятеро людей зазнали поранень. У лікарні перебувають 47-річна, 50-річна і 60-річна жінки, а також чоловіки 39 і 49 років.

Попередньо, всі постраждалі – у важкому стані, у них вибухові поранення із травмами різного ступеню. Усім надається необхідна меддопомога.

Нагадаємо, ввечері 10 березня ворог завдав удару по території приватного сектору в Шевченківському районі Харкова. Виникли пожежі.