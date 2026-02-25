08:17  25 лютого
На кладовищі Кіровоградщини знайшли бойову частину ворожого БпЛА
07:46  25 лютого
Лікарня на Харківщині два роки отримувала мільйони, хоча не працювала
00:55  25 лютого
"Буде двоє дітей": співак Віталій Козловський зізнався про плани на родину
25 лютого 2026, 08:07

Трамп: США працюють, щоб зупинити вбивства та різанину між Росією та Україною

25 лютого 2026, 08:07
Фото: AP
Під час щорічного звернення до Конгресу США 24 лютого президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "наполегливо працюють над припиненням вбивств та різанини між Росією та Україною"

Про це інформує RegioNews із посиланням на виступ американського лідера.

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити дев'яту війну, вбивства і різанину між Росією й Україною, де щомісяця гине 25 000 солдатів, війну, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом", – сказав Трамп.

Окрім того, він наголосив на важливості дипломатичних зусиль для зупинки конфлікту та запобігання подальших жертв серед військових і цивільних.

Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться віддавати території в обмін на припинення вогню, бо російський диктатор Путін не збирається закінчувати війну.

Нагадаємо, протягом 17-18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів між США, Україною та Росією.

За словами секретаря РНБО Рустем Умєрова, робота була інтенсивною та предметною. Він додав, що частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження.

У свою чергу, керівник Офісу Президента Кирило Буданов зазначив, що розмова була непростою, але важливою, а команда вже готується до продовження переговорів найближчим часом.

Також ЗМІ повідомляли, що на цих переговорах представники Росії та України обговорювали ідею створення демілітаризованої зони в Донецькій області, яку не контролюватимуть ані ЗС РФ, ані ЗСУ.

За словами президента Володимира Зеленського, наступний раунд мирних переговорів також відбудеться у Швейцарії.

Читайте також: У Женеві українська та російська делегації провели таємні переговори "без свідків"

23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
