11 березня 2026, 07:22

На Донеччині загинув медійник Володимир Фоміченко-Закуцький

11 березня 2026, 07:22
Володимир Фоміченко-Закуцький. Фото: Facebook/Olga Fomichenko-Zakutska
На війні загинув колишній директор з маркетингу Заборона Медіа Володимир Фоміченко-Закуцький

Про це повідомив Інститут масової інформації з посиланням на керівницю Фундації 2402 (Daily Humanity) та співзасновницю медіа Катерину Сергацкову, передає RegioNews.

Військовослужбовець поліг 26 лютого в Покровську на Донеччині під час виконання бойового завдання. Офіційно про його загибель стало відомо 10 березня.

За словами Сергацкової, Володимир працював директором з маркетингу "Заборона Медіа" з 2021 року, відповідав за розбудову бізнес-моделі та побудову аудиторії. Раніше він працював у маркетингу компанії Film.ua, більшу частину життя присвятив кіноіндустрії.

Він також брав участь у запуску фонду Фундації 2402. У перші місяці повномасштабного вторгнення був волонтером: організовував тренінги з безпеки для журналістів, поширював інформацію про заходи безпеки та допомагав знаходити спеціалістів.

"Він пішов на фронт наприкінці 2022 року, казав, що не може більше лишатися цивільним, бо має обовʼязок захищати країну й усіх нас. Був простим солдатом, але багато вчився і швидко освоїв керування дронами, включно з іноземними системами", – розповіла Катерина Сергацкова.

Володимир Фоміченко-Закуцький. Фото: Катерина Сергацкова

За даними ІМІ, Фоміченко-Закуцький став 126-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії проти України.

Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув Микола Дзяк – лікар, науковець і легенда дніпровської інді-сцени. З початком повномасштабного вторгнення РФ він добровільно пішов на слвужбу ЗСУ.

