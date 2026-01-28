Фото: Телеграм/ДС: новини Дніпро

Микола Дзяк, поєднуючи службу у ЗСУ та музичну діяльність, помер після поранення на фронті

Про це повідомляють у місцевих Телеграм-каналах, передає RegioNews.

У Дніпрі помер Микола Дзяк, лейтенант медичної служби ЗСУ та музикант дніпровської інді-сцени. Він отримав важке поранення під час виконання бойового завдання і не вижив, незважаючи на три тижні боротьби лікарів за його життя.

Микола Дзяк у музичному виступі

З початком повномасштабного вторгнення рф Дзяк добровільно пішов на службу у ЗСУ, залишивши викладацьку кафедру. Він поєднував військову діяльність із науковою роботою: був кандидатом наук, викладачем кафедри гігієни та екології та автором 37 наукових праць.

Микола Дзяк також був солістом гуртів "Таємниця Третьої Планети" та "Будинок Грибоєдова". Його музика та голос залишили помітний слід у дніпровській інді-сцені й сформували ціле покоління слухачів.

Лейтенант медичної служби ЗСУ помер після тяжкого поранення на фронті

Чоловікові мало виповнитися 41 рік у лютому. Смерть Дзяка стала великою втратою для міста як у науковій, так і в музичній спільноті.

Раніше повідомлялося, на Донеччині під час виконання бойового завдання неподалік Костянтинівки загинув боєць бригади "Лють" Владислав Симкович – ворожий ударний безпілотник влучив у бойову машину, в якій перебував 45-річний військовослужбовець.