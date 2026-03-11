В Донецкой области погиб медийщик Владимир Фомиченко-Закуцкий

Владимир Фомиченко-Закуцкий. Фото: Facebook/Olga Fomichenko-Zakutska

Об этом сообщил Институт массовой информации со ссылкой на руководителя Фонда 2402 (Daily Humanity) и соучредителя медиа Екатерину Сергацкову, передает RegioNews.

Военнослужащий погиб 26 февраля в Покровске Донецкой области во время выполнения боевого задания. Официально о его гибели стало известно 10 марта.

По словам Сергацковой, Владимир работал директором по маркетингу "Запрет Медиа" с 2021 года, отвечал за развитие бизнес-модели и построение аудитории. Ранее он работал в маркетинге компании Film.ua, большую часть жизни посвятил киноиндустрии.

Он также участвовал в запуске фонда Фонда 2402. В первые месяцы полномасштабного вторжения был волонтером: организовывал тренинги по безопасности для журналистов, распространял информацию о мерах безопасности и помогал находить специалистов.

"Он ушел на фронт в конце 2022 года, говорил, что не может больше оставаться гражданским, потому что обязан защищать страну и всех нас. Был простым солдатом, но много учился и быстро освоил управление дронами, включая иностранные системы", – рассказала Екатерина Сергацкова.

Владимир Фомиченко-Закуцкий. Фото: Екатерина Сергацкова

По данным ИМИ, Фомиченко-Закуцкий стал 126-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии против Украины.

Напомним, недавно на фронте погиб Николай Дзяк – врач, ученый и легенда днепровской инди-сцены. С началом полномасштабного вторжения РФ он добровольно пошел на службу ВСУ.