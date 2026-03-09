12:50  09 березня
08:57  09 березня
08:42  09 березня
09 березня 2026, 15:38

Мінекономіки спростувало фейки про скорочення декретної відпустки

09 березня 2026, 15:38
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте також
У мережі поширюють інформацію, що новий Трудовий кодекс нібито скорочує декретну відпустку з трьох років до чотирьох місяців. У Міністерстві економіки спростовують ці повідомлення

Про це пише 24 канал із посиланням на коментар Мінекономіки, передає RegioNews.

Як пояснили в відомстві, тривалість відпустки з догляду за дитиною залишається без змін і гарантується збереження робочого місця.

Новий кодекс лише вводить додаткову оплачувану відпустку для батьків терміном до чотирьох місяців, яка не замінює чинний трирічний декрет.

Відповідно до європейських стандартів, нова відпустка створює додаткові соціальні гарантії, не обмежуючи права працівників. Соціальні виплати та державна допомога при народженні дитини не змінюються.

Проєкт кодексу зберігає ключові гарантії:

  • заборону звільнення вагітних та працівників з дітьми до 1,5 року або дитиною з інвалідністю;
  • медичні огляди для вагітних;
  • право кожного з батьків на два місяці оплачуваної відпустки для догляду за дитиною.

Як відомо, за даними ЗМІ, проєкт нового Трудового кодексу був розглянутий Комітетом із питань соціальної політики ще 4 березня. Очікується, що після ухвалення документа в першому читанні його буде доопрацьовано перед наступним етапом голосування.

Цей проєкт має на меті замінити чинний Кодекс законів про працю, який діє з 1971 року, та модернізувати трудове законодавство з урахуванням сучасних соціально-економічних умов і зобов'язань України щодо євроінтеграції.

09 березня 2026
