Березнева індексація пенсій: кому не перерахують виплати

В Україні з 1 березня запланована індексація пенсій. Більшість пенсіонерів отримають підвищення на 12,1%

Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, передає RegioNews.

За його словами, показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції минулого року. Тож уже з березня більшість українських пенсіонерів отримають підвищені виплати.

Водночас є категорії громадян, яких березнева індексація не стосуватиметься.

Хто не отримає підвищення з 1 березня:

пенсіонери, чиї виплати вже були підвищені до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших верств населення;

громадяни, які отримують максимальний розмір пенсії – 25 950 грн;

прокурори, а також судді у відставці.

Нагадаємо, українці, які працювали як в Україні, так і в Польщі, мають право отримувати дві пенсії – одну від Пенсійного фонду України, а іншу від польського Управління соціального страхування. Це стало можливим завдяки міжнародній угоді між двома країнами, що діє з 2012 року.

