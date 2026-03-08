18:25  08 березня
Сонячно і тепло: в Україні потепліє до +18°
16:35  08 березня
У Хмельницькому військовослужбовець відкрив стрілянину з балкону
13:13  08 березня
На Сумщині ВАЗ врізався в дерево та перекинувся
08 березня 2026, 15:46

Скандал із донатами "Госпітальєрів": батальйон готує фінансовий звіт

08 березня 2026, 15:46
Фото: соцмережі
Медичний батальйон "Госпітальєри", який об'єднує добровольців-парамедиків, потрапив під критику через підозри у непрозорому використанні благодійних коштів

Про це пише "Українська правда", передає RegioNews.

Днями журналістка Ольга Худецька звернула увагу на буцімто відсутність звітності "Госпітальєрів" щодо витрат зібраних коштів.

Як приклад вона згадала збір коштів на 20 мільйонів гривень, який розпочався в серпні 2025 року. Тоді батальйон просив допомогти з облаштуванням нової бази, оскільки попередню зруйнував російський удар по Павлограду в Дніпропетровській області.

Ще одна користувачка соцмереж під ніком "фантастика" зауважила, що нещодавно "Госпітальєри" оголосили збір на амуніцію, однак кошти збиралися одразу на два рахунки – батальйону і його командирки Яни Зінкевич. Пізніше, за її словами, посилання на другий рахунок нібито зникло.

Що кажуть у "Госпітальєрах"

Народна депутатка, командирка та засновниця "Госпітальєрів" Яна Зінкевич запевнила, що батальйон підтримує право донаторів отримувати інформацію про використання пожертв і працює над створенням узагальненого фінансового звіту. Вона зазначила, що затримки в оприлюдненні звітів пов'язані з високим операційним навантаженням та відновленням документації після втрати бази батальйону в Павлограді.

Наразі батальйон продовжує оптимізацію своєї структури та вдосконалення прозорих механізмів управління фінансами.

Окрім того, Яна Зінкевич заявила, що намагалася встановити прямий контакт із журналісткою та надала чітке запитання щодо документів, необхідних для верифікації звітності, проте не отримала відповіді. За словами командирки, ігнорування діалогу та публічні повідомлення в соцмережах про "неможливість діалогу" є маніпуляцією та дискредитацією її особисто.

Вона підкреслила, що батальйон готовий до будь-якого аудиту, а всі цифри, чеки та фінансові звіти готуються.

Раніше медичний батальйон уже опинявся в центрі скандалі через колишню волонтерку Анну Скольбушевську з позивним "Няв", яку звинуватили у розтраті пожертв.

Згодом у "Госпітальєрах" провели перевірку і заявили, що дівчина дійсно організовувала збори для батальйону і до грудня 2023 року перерахувала кошти на рахунок фонду організації. Пізніше вона продовжила збирати гроші нібито для волонтерів, але витратила їх на особисті потреби, азартні ігри, подорожі Європою та розваги.

Зрештою Анну виключили з батальйону, а "Госпітальєри" звернулися із заявою про розтрату коштів до правоохоронців.

Довідка: "Госпітальєри" – добровольча організація перемедиків, яку в 2014 році заснувала Яна Зінкевич. Волонтери надають домедичну допомогу та евакуюють воїнів із найгарячіших точок фронту.

Станом на 1 лютого 2026 року "госпітальєри" здійснили понад 43 тисячі евакуацій.

