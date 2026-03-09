12:50  09 березня
На Закарпатті автомобіль в'їхав у будинок: четверо травмованих, двоє з них – діти
08:57  09 березня
На Київщині чоловік провалився під кригу, рятуючи собаку
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
UA | RU
UA | RU
09 березня 2026, 14:18

Фіктивні вчителі за гроші: СБУ викрила директорку школи у Сумах

09 березня 2026, 14:18
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

У Сумах затримали директорку однієї зі шкіл, яка організувала схему ухилення від військового призову під виглядом фіктивного працевлаштування

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка за неправомірну вигоду працевлаштовувала "вчителів", які фактично не працювали, але отримували зарплату, що залишалася у директорки.

Вартість фіктивного працевлаштування становила 5 тис. доларів США.

Директорку затримали в центрі Сум під час отримання другого траншу у 2 тис. доларів.

Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави 532 тис. грн. Її дії кваліфіковано за статтями замах на перешкоджання діяльності ЗСУ та одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ДБР викрило та припинило на Київщині діяльність групи осіб, які організували схему ухилення від мобілізації та привласнення бюджетних коштів у одному з державних університетів Києва. До оборудки були причетні двоє підприємців та посадовець навчального закладу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна хабар школа Суми працевлаштування директор мобілізація жінок ухилення від мобілізації
Обіцяли "відмазати" сина від ТЦК: у Тернополі жінка перерахувала шахраям 300 тис. грн
09 березня 2026, 13:49
Продаж ухилянтам фіктивних посвідчень правоохоронців: у Києві затримали організатора "бізнесу"
09 березня 2026, 11:59
У Києві викрили фальшивих "науковців", які ухилялися від мобілізації
09 березня 2026, 10:31
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Скандально відомого нардепа від "Слуги народу" знайшли у Канаді
09 березня 2026, 16:19
Захопили на БТР і тримали у наручниках 28 годин: з’явились подробиці затримання українських інкасаторів в Угорщині
09 березня 2026, 16:04
Туристичний сезон на Хортиці: які обмеження діють і чому
09 березня 2026, 15:57
Експосадовців Укрзалізниці судитимуть за корупцію на закупівлі трансформаторів під час війни
09 березня 2026, 15:50
"Працівники банку" атакують: на Прикарпатті аферисти виманили в людей десятки тисяч гривень
09 березня 2026, 15:50
Мінекономіки спростувало фейки про скорочення декретної відпустки
09 березня 2026, 15:38
На Харківщині судили окупанта, який катував українських поліцейських
09 березня 2026, 15:30
Міндіч подав до суду на нардепа Железняка
09 березня 2026, 15:19
YouTube видалив розслідування про діяльність Андрія Єрмака після звільнення з ОП
09 березня 2026, 15:05
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
09 березня 2026, 14:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Валерій Пекар
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »