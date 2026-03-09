Фіктивні вчителі за гроші: СБУ викрила директорку школи у Сумах

Фото: Прокуратура України

У Сумах затримали директорку однієї зі шкіл, яка організувала схему ухилення від військового призову під виглядом фіктивного працевлаштування

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка за неправомірну вигоду працевлаштовувала "вчителів", які фактично не працювали, але отримували зарплату, що залишалася у директорки.

Вартість фіктивного працевлаштування становила 5 тис. доларів США.

Директорку затримали в центрі Сум під час отримання другого траншу у 2 тис. доларів.

Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави 532 тис. грн. Її дії кваліфіковано за статтями замах на перешкоджання діяльності ЗСУ та одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ДБР викрило та припинило на Київщині діяльність групи осіб, які організували схему ухилення від мобілізації та привласнення бюджетних коштів у одному з державних університетів Києва. До оборудки були причетні двоє підприємців та посадовець навчального закладу.