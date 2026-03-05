Кличко позачергово скликає Київраду: названа причина
У понеділок, 9 березня, Київрада збереться на позачергове засідання. На ньому розглянуть план енергетичної стійкості столиці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
"Центральна влада наш план не врахувала в загальному бюджеті допомоги країни містам. Бо ключове, на жаль, знову політика… На РНБО нам дали зрозуміти, що Києву наразі не допомагатимуть", – зазначив мер столиці.
За словами Кличка, вже сформовані плани відкоригують, щоб їх могла розглянути Київрада.
Раніше Кличко заявив, що Київ перебуває на межі катастрофи через удари РФ. Також він зазначив, що США наполягають на припиненні війни на невигідних умовах.
