05 березня 2026, 14:41

Труханів і Венеціанський острови у центрі скандалу: директора КП "Плесо" судитимуть

05 березня 2026, 14:41
Фото: з відкритих джерел
Справу про розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт на Трухановому та Венеціанському островах передано до суду

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Директору КП "Плесо" інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинені за попередньою змовою групою осіб

У 2021 році Київська міська рада ухвалила рішення про проведення природоохоронних заходів, фінансованих із Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища.

КП "Плесо" отримало кошти на створення водоохоронних зон для запобігання забрудненню та виснаженню водних ресурсів столиці.

За даними слідства, керівник підприємства, розуміючи необхідність освоїти кошти до кінця бюджетного року, вступив у змову з керівником приватної компанії та організував схему їх розтрати. Для цього було оголошено повторний тендер на розробку проєктів землеустрою для встановлення меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, всупереч закону "Про публічні закупівлі" оскільки попередній тендер ще не завершився.

Переможцем стало приватне підприємство, з яким 17 грудня 2021 року уклали договір на виконання робіт на п’яти міських пляжах, серед яких Труханів та Венеціанський острови. Пізніше сторони уклали додаткові угоди, змінивши умови договору. Уже 23 грудня підписали акт виконаних робіт, а 30 грудня перерахували кошти.

Слідство стверджує, що частина робіт на Трухановому та Венеціанському островах взагалі не була необхідною, проте за неї було сплачено 1,7 млн грн.

Раніше у цій справі прокуратура повідомила про підозру керівнику приватного підприємства, який разом із директором КП "Плесо" причетний до розтрати бюджетних коштів.

Крім того, прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора через суд скасували неправомірно встановлені водоохоронні зони на Трухановому та Венеціанському островах.

Нагадаємо, на Закарпатті 56-річний директор заводу організував незаконний видобуток цеоліту на єдиному в Україні цеолітовому родовищі – одному з найбільших у Європі. Йому повідомили про підозру.

