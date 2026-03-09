Миндич подал в суд на нардепа Железняка

Скандально известный бизнесмен защищает свою честь, достоинство и деловую репутацию и подал в суд народного депутата от фракции Голос Ярослава Железняка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Ярослава Железняка в телеграмме.

5 марта соответствующий иск зарегистрировал Печерский райсуд Киева.

Предметом иска является защита чести, достоинства и деловой репутации Миндича.

"Я надеюсь защиту чести и достоинства фигуранта НАБУ и организатора крупнейшей коррупционной сделки интересует больше, чем защита украинской энергетики, поэтому приедет на заседание суда лично из Тель-Авива? Как раз с САП проведет очную дискуссию по теме залога", – написал депутат.

Напомним, Тимур Миндич, подозреваемый в коррупционных схемах в сфере энергетики, заявил, что готов вернуться в Украину для показаний на Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Напомним,Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

