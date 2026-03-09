12:50  09 марта
На Закарпатье автомобиль въехал в дом: четверо травмированных, двое из них – дети
08:57  09 марта
В Киевской области мужчина провалился под лед, спасая собаку
08:42  09 марта
Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
09 марта 2026, 15:19

Миндич подал в суд на нардепа Железняка

09 марта 2026, 15:19
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Скандально известный бизнесмен защищает свою честь, достоинство и деловую репутацию и подал в суд народного депутата от фракции Голос Ярослава Железняка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Ярослава Железняка в телеграмме.

5 марта соответствующий иск зарегистрировал Печерский райсуд Киева.

Предметом иска является защита чести, достоинства и деловой репутации Миндича.

"Я надеюсь защиту чести и достоинства фигуранта НАБУ и организатора крупнейшей коррупционной сделки интересует больше, чем защита украинской энергетики, поэтому приедет на заседание суда лично из Тель-Авива? Как раз с САП проведет очную дискуссию по теме залога", – написал депутат.

Напомним, Тимур Миндич, подозреваемый в коррупционных схемах в сфере энергетики, заявил, что готов вернуться в Украину для показаний на Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Напомним,Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

Читайте также: Именины Коломойского, русский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП

09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
