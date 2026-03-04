Народного депутата Гунька офіційно виключили з Верховної Ради

Фото: Суспільне Чернігів

Народного депутата Анатолія Гунька офіційно виключили з складу Верховної Ради після вступу в силу вироку суду

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, процес відбувався у кілька етапів:

спочатку повний вирок надходить до ВРУ;

далі Голова Парламенту видає відповідний наказ;

картка депутата переміщується до переліку тих, хто вибув із складу Ради.

Наразі у Верховній Раді залишилося 393 народних депутата.

Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Анатолій Гунько отримав 4 роки ув’язнення за отримання хабаря у розмірі 85 тисяч доларів.

Раніше RegioNews повідомляв про те, що народного депутата від "Слуги народу" підозрюють у махінаціях із землею. Йшлося саме про Анатолія Гунька. У серпні 2023 року правоохоронці викрили його "на гарячому" під час отримання хабаря у розмірі 85 тисяч доларів США.