09:56  09 березня
У Вінниці з-під криги на озері дістали тіло жінки
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
08:38  09 березня
Підпали авто за гроші: у Полтаві студентку відправили під домашній арешт
09 березня 2026, 07:29

Мінус 750 окупантів та 70 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога

09 березня 2026, 07:29
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 750 окупантів, три танки, 10 бронемашин і 70 артсистем. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 274 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 09.03.26 орієнтовно склали:

Втрати росіян 9 березня 2026 року

Раніше українські прикордонники показали, як знищують логістику ворога на Харківщині. Відповідний відеоролик опублікувала бригада "Гарт".

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
У Чернівцях через потепління вдень тимчасово вимикатимуть опалення
09 березня 2026, 10:57
Ракетний удар по Харкову 7 березня: рятувальні роботи завершені
09 березня 2026, 10:43
Харків накопичив майже 20 млрд грн боргів за комуналку
09 березня 2026, 10:40
У Києві викрили фальшивих "науковців", які ухилялися від мобілізації
09 березня 2026, 10:31
Росіяни поцілили по Запоріжжю: спалахнула вантажівка
09 березня 2026, 10:25
Харків і Дніпро витрачають на армію найменше серед великих міст
09 березня 2026, 10:19
У Вінниці з-під криги на озері дістали тіло жінки
09 березня 2026, 09:56
Ворог просунувся поблизу Гуляйполя на Запоріжжі, – DeepState
09 березня 2026, 09:43
Підпалив авто через сварку: у Києві через помсту чоловіка згоріли три машини
09 березня 2026, 09:28
Панцирі, десантний катер та база БпЛА: удар ВМС по Криму
09 березня 2026, 09:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
