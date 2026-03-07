В Укренерго розповіли, яка зараз ситуація з енергосистемою країни

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок поточної та минулих масованих ворожих атак – у кількох регіонах сьогодні триває застосування вимушених заходів обмеження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Наразі застосовано графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

"Час та ймовірну тривалість знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться у повідомленні.

Враховуючи погодні умови у більшості областей, користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00. Це період найефективнішої роботи сонячних електростанцій.

У регіонах, де триває застосування обмежень, активне енергоспоживання доцільно перенести на період найменшого навантаження на енергосистему – після 22:00.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів 7 березня частково без світла залишилися споживачі у семи областях України. Наразі є знеструмлення у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Хмельницькій областях.