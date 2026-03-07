Спортсмен із Тернопільщини завоював для України перше "золото" на Паралімпійських іграх-2026

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Парабіатлоніст Тарас Радь став чемпіоном у спринті у класі сидячи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне Спорт.

Український спортсмен випередив двох представників Китаю у боротьбі за "золото". За крок від подіуму зупинився ще один українець, Василь Кравчук.

Для Тараса це вже друге паралімпійське "золото" у кар'єрі – у Пекіні став чемпіоном гонки на 12.5 км.

Тарас Радь – український лижник та біатлоніст із Тернопільщини. Йому 26 років. Він майстер спорту України міжнародного класу. Чемпіон зимових Паралімпійських ігор 2018 у Пхьончхані, Південна Корея та прапороносець збірної України на церемонії закриття цієї Паралімпіади.

Нагадаємо, Україна засудила допуск Росії та Білорусі до Паралімпійських ігор під національними прапорами і оголосила, що бойкотувати церемонію відкриття.