РФ атакувала Харків новою крилатою ракетою

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни вдарили по п’ятиповерхівці у Харкові новою ракетою «Изделие-30». Внаслідок атаки на місто загинули щонайменше семеро людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України) у місті.

Що стосується нової російської ракети "Изделие-30", то вона має дальність 1500 км та бойову частину у 800 кг. Армія РФ може запускати її з літаків Ту-95 та Ту-160.

Нагадаємо, 7 березня РФ вдарила ракетою по багатоповерхівці у Харкові. Внаслідок удару повністю зруйнований під’їзд будинку, є загиблі та поранені.