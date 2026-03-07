У Києві невідомі особи у військовій формі викрали людину

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Солом'янському районі столиці особи у військовій формі силою заштовхали чоловіка в авто

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Київ ІНФО.

"Знову запакували чоловіка в Солом'янському районі, Вул. Липківського. Люди не відбили. Явно представники без нагрудних камер", – йдеться у повідомлені.

Ймовірно, йдеться про представників ТЦК та СП, які "мобілізували" чоловіка із численними порушеннями.

Нагадаємо, в Києві чиновник Міноборони продавав бронювання від мобілізації. Коштувала така послуга 10 тисяч доларів США.