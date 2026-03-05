Українські військові показали відео знищення російського вертольота Ка-27 у Чорному морі

фото: ВМС ЗСУ

У ніч на 5 березня Військово-морські сили й Сили спеціальних операцій уразили підрозділи росіян, розташовані на буровій установці «Сиваш» в акваторії Чорного моря

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ВМС.

"У підсумку бойової роботи морських безекіпажних дронів та авіаційних безпілотних апаратів було уражено ворожі засоби управління і зв’язку та завдано суттєвих втрат в живій силі", – йдеться у повідомленні.

Також під час операції українські військові знищили російський вертоліт Ка-27, який намагався висадитись на установку.

Як повідомлялось, Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю $1,5 млн. Йдеться про багатофункціональний вертоліт Ка-27.