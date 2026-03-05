На Миколаївщині судитимуть директора лісгоспу, який замість відновлення лісу засіяв землі пшеницею
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо вже ексдиректора Веселинівського лісового господарства на Миколаївщині. Обвинувальний акт направлений до суду
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.
Колишнього директора лісгоспу обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі.
Правоохоронці вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.
Нагадаємо, посадовець замість висадки саджанців використовував землі не за призначенням. Він закупив зерно, залучив працівників лісгоспу до обробки ділянок лісового фонду та засіяв їх пшеницею. Через такі дії держава зазнала значних збитків.
