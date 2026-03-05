10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
08:22  05 березня
$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
05 березня 2026, 11:31

Не до нас тепер: як світ звик до війни в Україні

05 березня 2026, 11:31
За світ не варто хвилюватися: вони гуртом доб'ють ісламсько-ядерну загрозу й вернуться до звичного життя
Ілюстративне фото: AP/Evgeniy Maloletka
Не до нас тепер. Ми хіба що можемо робити вигляд, ніби можемо навчати збивати іранські шахеди, хоча в самих не ідеально це вдається, інакше вони не врізалися б у багатоповерхівки.

Також можемо зловтішатися на тему: от бачите, не так то просто – розраховувати на одне, а реалії виявляються набагато складнішими.

За світ не варто хвилюватися: вони гуртом доб'ють ісламсько-ядерну загрозу й вернуться до звичного життя. А ми так і зостанемся на десятиліття супроти війни, яка світові не сильно то й шкодить.

Від нашої війни:

  • бензин удвічі не стрибнув,
  • валюти не попадали,
  • виробництво скрапленого газу не припинилося,
  • біржі не обвалилися,
  • торгівля не обнулилася,
  • логістичні протоки не заблокувалися,
  • танкери не йшли на дно,
  • економіки не редукувалися.

Цілком безневинна війна, ба навіть вигідна: Америка продає зброю й забирає рідкісноземельними скарбами, Європа кредитує під відсотки, Китай усміхнено продає все всім і тішиться, Україна попри війну своє збіжжя вивозить на мільярди доларів, росія попри війну свою сировину продає третьому світові через треті прокладки на мільярди доларів, Глобальний Південь нарощує свою економічну й політину міць стаханівськими темпами – така війна, від якої світ не сильно то й страждає, може тривати вічно в теперішній інтенсивності.

Читайте також: Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні

