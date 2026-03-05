Не до нас тепер: як світ звик до війни в Україні
Не до нас тепер. Ми хіба що можемо робити вигляд, ніби можемо навчати збивати іранські шахеди, хоча в самих не ідеально це вдається, інакше вони не врізалися б у багатоповерхівки.
Також можемо зловтішатися на тему: от бачите, не так то просто – розраховувати на одне, а реалії виявляються набагато складнішими.
За світ не варто хвилюватися: вони гуртом доб'ють ісламсько-ядерну загрозу й вернуться до звичного життя. А ми так і зостанемся на десятиліття супроти війни, яка світові не сильно то й шкодить.
Від нашої війни:
- бензин удвічі не стрибнув,
- валюти не попадали,
- виробництво скрапленого газу не припинилося,
- біржі не обвалилися,
- торгівля не обнулилася,
- логістичні протоки не заблокувалися,
- танкери не йшли на дно,
- економіки не редукувалися.
Цілком безневинна війна, ба навіть вигідна: Америка продає зброю й забирає рідкісноземельними скарбами, Європа кредитує під відсотки, Китай усміхнено продає все всім і тішиться, Україна попри війну своє збіжжя вивозить на мільярди доларів, росія попри війну свою сировину продає третьому світові через треті прокладки на мільярди доларів, Глобальний Південь нарощує свою економічну й політину міць стаханівськими темпами – така війна, від якої світ не сильно то й страждає, може тривати вічно в теперішній інтенсивності.
