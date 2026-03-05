12:39  05 березня
На Хмельниччині під час пожежі загинула жінка та троє її дітей
10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
UA | RU
UA | RU
05 березня 2026, 15:26

У Києві чоловік викинувся з вікна багатоповерхівки

05 березня 2026, 15:26
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Оболоні чоловік викинувся із вікна багатоповерхового будинку. Внаслідок падіння він загинув

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Київ БЕЗ ЦЕНЗУРИ.

Подробиці поки невідомі.

Як повідомлялось, в Києві 11-річний хлопець викинув кота з вікна. Тварина загинула. Інцидент стався восени 2025 року.

Київ нещасний випадок чоловік фото
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
