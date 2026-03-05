Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб

Фото: Національна поліція

У Полтаві суд обрав запобіжний захід 49-річному місцевому жителю, якого підозрюють в умисному вбивстві співмешканки. Чоловіка взяли під варту на 60 діб без права внесення застави

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія сталася 1 березня в одній з квартир у провулку Хорольському. Після отримання повідомлення про подію на місце негайно виїхала слідчо-оперативна група, оперативники та спеціалісти-криміналісти.

Правоохоронці затримали 49-річного полтавця, якого обґрунтовано підозрюють у вбивстві 48-річної жінки, з якою він проживав.

Чоловіку вже повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

