08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
08:22  05 березня
$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
23:55  04 березня
В Україні подорожчав природний газ: яка тепер вартість кубометру
05 березня 2026, 08:39

Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб

05 березня 2026, 08:39
Фото: Національна поліція
У Полтаві суд обрав запобіжний захід 49-річному місцевому жителю, якого підозрюють в умисному вбивстві співмешканки. Чоловіка взяли під варту на 60 діб без права внесення застави

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія сталася 1 березня в одній з квартир у провулку Хорольському. Після отримання повідомлення про подію на місце негайно виїхала слідчо-оперативна група, оперативники та спеціалісти-криміналісти.

Правоохоронці затримали 49-річного полтавця, якого обґрунтовано підозрюють у вбивстві 48-річної жінки, з якою він проживав.

Чоловіку вже повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік через ревнощі вбив дружину та застрелився після кількох тижнів життя з тілом. На місці події знайшли передсмертну записку. Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство та самогубство.

Полтава убивство співмешканець співмешканка чоловік підозра поліція
