$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього інспектора Львівської митниці
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, посадовець за грошову винагороду допоміг незаконно ввезти в Україну ювелірні вироби преміумкласу, уникнувши митного контролю.
Йдеться про прикраси відомих брендів Cartier, Van Cleef та Hermès, які перевозили з Польщі. Щоб уникнути декларування товару та сплати митних платежів, інспектор свідомо не провів огляд автомобіля, в якому знаходилися коштовності.
За свої "послуги" він мав отримати 4% від вартості товару. Загалом сума неправомірної вигоди склала 15 тисяч доларів, які передавалися частинами.
10 жовтня 2025 року правоохоронці затримали чоловіка після отримання останньої частини хабара – 10 тисяч доларів. Під час обшуків також вилучили ці кошти та ще 1 600 доларів, передані раніше.
Колишньому інспектору інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми на митницях у Чернівецькій та Одеській областях. До махінацій були причетні керівники митних постів. За хабарі посадовці "гарантували" бізнесменам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів.