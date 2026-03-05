$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці

Фото: Прокуратура України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець за грошову винагороду допоміг незаконно ввезти в Україну ювелірні вироби преміумкласу, уникнувши митного контролю.

Йдеться про прикраси відомих брендів Cartier, Van Cleef та Hermès, які перевозили з Польщі. Щоб уникнути декларування товару та сплати митних платежів, інспектор свідомо не провів огляд автомобіля, в якому знаходилися коштовності.

За свої "послуги" він мав отримати 4% від вартості товару. Загалом сума неправомірної вигоди склала 15 тисяч доларів, які передавалися частинами.

10 жовтня 2025 року правоохоронці затримали чоловіка після отримання останньої частини хабара – 10 тисяч доларів. Під час обшуків також вилучили ці кошти та ще 1 600 доларів, передані раніше.

Колишньому інспектору інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми на митницях у Чернівецькій та Одеській областях. До махінацій були причетні керівники митних постів. За хабарі посадовці "гарантували" бізнесменам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів.