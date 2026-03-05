Фото: ДСНС

Горів приватний будинок. Рятувальники отримали повідомлення, що в оселі перебуває жінка та троє дітей.

Пожежу ліквідували на площі 100 кв. м. На жаль, рятувальники виявили тіла загиблих: 45-річної матері, шестирічного сина та двох доньок пʼяьти та трьох років.

З вогню вдалося врятуватися семирічній дівчинці.

Причина пожежі встановлюється. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

