На Хмельниччині під час пожежі загинула жінка та троє її дітей
Пожежа сталася пізно ввечері 4 березня у селі Вербівці Шепетівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Горів приватний будинок. Рятувальники отримали повідомлення, що в оселі перебуває жінка та троє дітей.
Пожежу ліквідували на площі 100 кв. м. На жаль, рятувальники виявили тіла загиблих: 45-річної матері, шестирічного сина та двох доньок пʼяьти та трьох років.
З вогню вдалося врятуватися семирічній дівчинці.
Причина пожежі встановлюється. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
03 березня 2026
