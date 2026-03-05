10:57  05 березня
05 березня 2026, 12:21

$200-500 за авто: нардеп розкрив деталі схеми на Волинській митниці

05 березня 2026, 12:21
Фото: Telegram/Залізний нардеп
Народний депутат Ярослав Железняк розповів про можливу схему незаконного розмитнення автомобілів на Волинській митниці

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає RegioNews.

За його словами, вона пов’язана з використанням сертифіката EUR.1, який підтверджує європейське походження авто та дозволяє значно зменшити мито.

Як пояснив Железняк, цей документ дає змогу знизити мито до 0-0,9%, що відповідно зменшує платежі до бюджету та кінцеву вартість автомобіля. Через такі маніпуляції держава може втрачати тисячі доларів з кожної машини.

Наприклад, при вартості автомобіля у $10 тисяч бюджет може недоотримати близько $1 тисячі, а якщо авто коштує $40-50 тисяч – втрати можуть становити $4-5 тисяч з кожного транспортного засобу.

За даними джерел Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, у схемі могли використовуватися підроблені документи, зокрема фіктивні сертифікати походження, а також заниження вартості автомобілів в інвойсах. Для цього, як стверджується, залучали фіктивні компанії, оформлені на підставних осіб.

Железняк зазначив, що, за інформацією ТСК, схема могла працювати із залученням посадових осіб митниці. За розмитнення автомобілів стягувалися неофіційні платежі:

  • $200 – так званий "абонемент";
  • $300 – за авто з інвойсною вартістю до $20 тисяч;
  • $400 – за авто до $30 тисяч;
  • $500 – за автомобілі вартістю від $50 тисяч.

За словами Железняка, саме так може пояснюватися походження $870 тисяч, які, за даними слідства, виявили під час викриття схеми на Волині детективи НАБУ.

Нагадаємо, в кінці січня НАБУ провело обшуки на митниці "Луцьк". За результатами слідчих дій на одному з об’єктів вилучили понад 850 тисяч доларів. Інших подробиць тоді не розголошували, щоб зберегти таємницю досудового розслідування.

