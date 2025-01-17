Нардепа з Хмельниччини підозрюють у масштабних розкраданнях в Укрзалізниці

фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату у розробці схеми, за якою Укрзалізниці постачалася кабельно-провідникова продукція за завищеними цінами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НАБУ.

"Підозрюваний та його спільник, підприємець, розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ "Укрзалізниця" за завищеними цінами", - йдеться у повідомленні.

Для цього, як розповіли у НАБУ, організатори схеми вступили у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним "бек-офісом" товариства, неформально контролювала його діяльність та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу "потрібних" компаній у тендерах УЗ.

За даними відомства, протягом 2021-2022 рр. Укрзалізниця уклала договори з підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. Унаслідок реалізації схеми Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 млн грн.

НАБУ не називає імені нардепа. Однак "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляє, що йдеться про нардепа-мажоритарника з Хмельниччини Віктора Бондара. Він є співголовою депутатської групи "За майбутнє", член Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в недостовірному декларуванні чинній народній депутатці Ірині Кормишкіній.