UA | RU
05 березня 2026, 14:27

На Миколаївщині знищили бойову частину ворожого "Шахеда"

05 березня 2026, 14:27
Фото: поліція
Ворожий боєприпас знайшли місцеві мешканці 4 березня у полі однієї з громад Миколаївського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місці вибухотехніки виявили частини російського безпілотника типу Shahed із бойовою частиною, яка не здетонувала під час падіння.

З огляду на те, що бойова частина дрона становила реальну загрозу життю і здоров’ю людей, фахівці знешкодили його шляхом контрольованого підриву.

Поліція нагадує: у разі виявлення безпілотників, їхніх уламків або будь-яких підозрілих предметів, категорично заборонено підходити до них чи чіпати руками. Про такі знахідки слід негайно повідомляти за номером 102.

Нагадаємо, у ніч на 5 березня РФ атакувала Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 136 дронів.

війна обстріли дрон Миколаївська область вибухотехніки безпілотники
