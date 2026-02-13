20:50  13 лютого
20:05  13 лютого
17:09  13 лютого
13 лютого 2026, 22:15

У Харкові чоловік розбещував 4-річну падчерку

13 лютого 2026, 22:15
Фото: Нацполіція
У Харкові затримали 42-річного чоловіка, який розбещував 4-річну падчерку. Він фотографував дівчинку та знімав на відео її оголену

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, в 42-річного чоловіка на комп'ютері було близько 23 тисяч файлів з дитячою порнографією, яку він завантажив через інтернет. Також знайшли близько 500 файлів відеозаписів оголеної маленької дівчинки та фото її статевих органів.

"Встановлено, що чоловік здійснював розпусні дії відносно своєї чотирирічної падчерки, а саме створював фото та відеоматеріали з ознаками дитячої порнографії за її участю", - кажуть в прокуратурі.

Зараз його затримано. Чоловіку загрожує ув'язнення до 8 років.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили підозру жителю Житомирського району, який неодноразово ґвалтував та здійснював сексуальне насильство стосовно двох малолітніх падчерок.

13 лютого 2026
