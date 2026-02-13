У Києві чоловік продав метадон підлітку - неповнолітній помер від передозування

Фото: Нацполіція

У Києві чоловіку повідомлено про підозру у збуті метадону неповнолітньому. 17-річний хлопець помер від передозування забороненими речовинами

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві повідомили про підозру 20-річному ділку, який продав метадон та сильні лікарські засоби 17-річному хлопцю. Підліток згодом помер від передозування. Його тіло знайшли в одній з квартир Печерського району. Відомо, що це була квартира його дівчини.

"Киянину, який продав 17-річному хлопцю ці речовини, повідомлено про підозру у незаконному збуті наркотиків та сильнодіючих лікарських засобів. Найтяжча санкція зі статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник. Фігуранти закуповували наркотики на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним.