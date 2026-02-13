20:50  13 лютого
Як будуть вимикати світло 14 лютого
20:05  13 лютого
У Львові затримали чоловіка, якого шукає Інтерпол
17:09  13 лютого
На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 21:45

У Києві чоловік продав метадон підлітку - неповнолітній помер від передозування

13 лютого 2026, 21:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві чоловіку повідомлено про підозру у збуті метадону неповнолітньому. 17-річний хлопець помер від передозування забороненими речовинами

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві повідомили про підозру 20-річному ділку, який продав метадон та сильні лікарські засоби 17-річному хлопцю. Підліток згодом помер від передозування. Його тіло знайшли в одній з квартир Печерського району. Відомо, що це була квартира його дівчини.

"Киянину, який продав 17-річному хлопцю ці речовини, повідомлено про підозру у незаконному збуті наркотиків та сильнодіючих лікарських засобів. Найтяжча санкція зі статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник. Фігуранти закуповували наркотики на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
наркотики прокуратура діти Київ
На Київщині затримали наркоторговця, який постачав кокаїн блогерам та клієнтам із шоу-бізнесу
13 лютого 2026, 18:29
Дитячий одяг із метадоном: на Львівщині чоловік продавав наркотики через Telegram
11 лютого 2026, 16:15
Всі новини »
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна в переговорах із РФ
13 лютого 2026, 23:04
У Чернігівській області жінка народила вдома двійню
13 лютого 2026, 22:45
На Буковині отримав підозру чоловік, який викрав 13-річну дівчинку: що йому загрожує
13 лютого 2026, 22:40
За рік на укриття в школах витралили понад 4 мільярди
13 лютого 2026, 22:28
У Харкові чоловік розбещував 4-річну падчерку
13 лютого 2026, 22:15
До "Київтеплоенерго" прийшли з обшуками
13 лютого 2026, 21:58
Мирна угода між Україною та РФ: Трамп закликав Зеленського до дій
13 лютого 2026, 21:22
Як будуть вимикати світло 14 лютого
13 лютого 2026, 20:50
Танго для військових та їхніх родин: у Тернополі стартував новий проєкт для захисників та їхніх близьких
13 лютого 2026, 20:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »