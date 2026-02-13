20:50  13 лютого
За рік на укриття в школах витралили понад 4 мільярди

13 лютого 2026, 22:28
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Торік на освіту та науку було спрямовано 410 мільярдів гривень, з яких 4,3 мільярда спрямували на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство фінансів.

Як зазначається, значні ресурси спрямовано на облаштування укриттів у школах прифронтових областей. Також особливу увагу було приділено підтримці вчителів, розвитку інклюзивної освіти та модернізації шкільної інфраструктури.

Зокрема, 4,3 млрд грн спрямували на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року в Києві з’явилось перше в Україні мобільне укриття. Її вже можна знайти на мапі укриттів.

Україна безпека економіка школи укриття
