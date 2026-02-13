До "Київтеплоенерго" прийшли з обшуками

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Обшуки у комунальному підприємстві "Київтеплоенерго", які розпочалися після чергового обстрілу Києва, призвели до призупинення роботи підприємства

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ 24", передає RegioNews.

"Сьогодні 30 працівників "Київтеплоенерго” прийшли на роботу – виїмка документів. Працівників у нас вкрай мало, велика кількість мобілізовані, один працює за трьох", – зазначив мер міста.

За словами Кличка, через обшуки співробітники були змушені відволікатися від роботи з відновлення теплопостачання та допомоги мешканцям міста.

Нагадаємо, після масованої атаки вночі 12 лютого, внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, майже 2600 будинків у Києві опинилися без тепла.