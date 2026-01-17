14:38  17 січня
Росіяни запустили по Харкову 7 балістичних ракет
10:55  17 січня
На Київщині понад 50 тисяч будинків залишилися без світла через атаку росіян
09:22  17 січня
Росіяни вночі знову атакували Одещину: пошкоджено енергооб'єкт
17 січня 2026, 16:59

Хліб та крупи будуть дорожчати: експерт поділився прогнозом на 2026 рік

17 січня 2026, 16:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні очікують подорожчання хліба та круп. Очікується, що ціни зростуть найближчими місяцями

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що підвищення вартості круп очікується приблизно на 5%. При цьому ситуація на ринку м'яса в Україні відносно стабільна. Проте можливе подорожчання яловичини та свинини.

Крім того, експерти очікують, що хліб щомісяця може дорожчати в середньому на 1,5 – 2%.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.

