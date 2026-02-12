Отключение света коснутся всех регионов: в Укрэнерго обнародовали графики на 13 февраля

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 13 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в ведомстве.

Напомним, ситуация с электроснабжением во многих регионах Украины сейчас одна из самых сложных. Наибольшие сложности у жителей Киева, Одессы, Кривого Рога, Днепра и Харькова.