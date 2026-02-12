В Украине стало меньше избирателей

иллюстративное фото: из открытых источников

В Государственном реестре избирателей зафиксировано 34 миллиона человек. Это на 5 миллионов меньше, чем было на 2019 году

Об этом первый заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений по особенностям проведения выборов в условиях особого периода, передает RegioNews со ссылкой на hromadske.

По его словам, из этих 34 миллионов избирателей – 1,4 миллиона человек не имеют избирательного адреса, то есть фактического места жительства.

Эксперт также обратил внимание, что сейчас отсутствует обмен данными с временно оккупированными территориями и в реестре нет информации о смертности людей.

Ранее появилась информация о том, что в ближайшее время Зеленский готовится объявить о выборах и референдуме в Украине. Это может произойти уже к концу февраля.