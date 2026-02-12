17:46  12 февраля
В Одессе полицейские разоблачили работника ТЦК на вымогательстве денег
15:35  12 февраля
В Украине завтра потеплеет до +15 градусов
11:28  12 февраля
Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2026, 18:59

В Украине стало меньше избирателей

12 февраля 2026, 18:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Государственном реестре избирателей зафиксировано 34 миллиона человек. Это на 5 миллионов меньше, чем было на 2019 году

Об этом первый заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений по особенностям проведения выборов в условиях особого периода, передает RegioNews со ссылкой на hromadske.

По его словам, из этих 34 миллионов избирателей – 1,4 миллиона человек не имеют избирательного адреса, то есть фактического места жительства.

Эксперт также обратил внимание, что сейчас отсутствует обмен данными с временно оккупированными территориями и в реестре нет информации о смертности людей.

Ранее появилась информация о том, что в ближайшее время Зеленский готовится объявить о выборах и референдуме в Украине. Это может произойти уже к концу февраля.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ЦИК выборы политика Украина
ЦИК признал Олесю Отраднову новой депутатом, Федоренко исключили из списков
11 февраля 2026, 20:15
Эксзамсекретаря СНБО будут судить за госизмену: следствие завершено
11 февраля 2026, 11:39
Все новости »
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
На Волыни пьяный мужчина бросил гранату в людей
12 февраля 2026, 18:15
Стало известно, где в Украине сейчас самая тяжелая ситуация с энергетикой
12 февраля 2026, 18:07
В Одессе полицейские разоблачили работника ТЦК на вымогательстве денег
12 февраля 2026, 17:46
Более 19 тысяч похищений: Офис генпрокурора проверяет данные по детям, похищенным РФ
12 февраля 2026, 17:45
На Юге пограничники поразили лодку, спецтехнику и средства связи оккупантов
12 февраля 2026, 17:39
Атаманщина – проклятие Украины, которое на протяжении нашей истории разрушало государственность эффективнее любых внешних врагов
12 февраля 2026, 17:27
Бойцы Госпогранслужбы показали, как уничтожают врага в Харьковской области
12 февраля 2026, 16:59
Спортсмена Гераскевича отметили высокой государственной наградой
12 февраля 2026, 16:31
Агента РФ, который пытался "устроиться" в Службу безопасности в Виннице, приговорили к 15 годам заключения
12 февраля 2026, 16:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »