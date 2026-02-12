Стало известно, где в Украине сейчас самая тяжелая ситуация с энергетикой
Ситуация с электроснабжением во многих регионах Украины сейчас одна из самых сложных. Наибольшие трудности у жителей Киева, Одессы, Кривого Рога, Днепра и Харькова
Как передает RegioNews, об этом в интервью рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
"Киев, Одесса, Кривой Рог, Днепр и Харьков – это сейчас очень сложные регионы", – отметил он.
По словам Харченко, очень сложной ситуацией в энергетике остается в приграничных общинах Сумщины и Черниговщины.
Ранее в "Укрэнерго" опубликовали графики отключений электроэнергии 12 февраля. Энергетики рассказали, когда украинцы будут без света в четверг.
