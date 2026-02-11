Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині

фото: ДСНС

Армія РФ знову атакувала безпілотником залізничну інфраструктуру в Конотопському районі Сумської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС у Фейсбуці.

"На Сумщині російські війська знову атакували БпЛА залізничну інфраструктуру у Конотопському районі", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки загорілися приміщення депо та вагон.

Через загрозу повторних ударів рятувальники неодноразово змушені були призупиняти роботи та відходити в безпечні місця.

Попри складну безпекову ситуацію всі осередки горіння вдалося ліквідувати.

