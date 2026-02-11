20:58  11 лютого
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
15:50  11 лютого
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
11 лютого 2026, 21:56

Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині

11 лютого 2026, 21:56
фото: ДСНС
Армія РФ знову атакувала безпілотником залізничну інфраструктуру в Конотопському районі Сумської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС у Фейсбуці.

"На Сумщині російські війська знову атакували БпЛА залізничну інфраструктуру у Конотопському районі", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки загорілися приміщення депо та вагон.

Через загрозу повторних ударів рятувальники неодноразово змушені були призупиняти роботи та відходити в безпечні місця.

Попри складну безпекову ситуацію всі осередки горіння вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, на Сумщині росіяни вбили 31-річну жінку, яка перебувала за кермом авто. Трагедія сталася на початку лютого.

