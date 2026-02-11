20:58  11 лютого
11 лютого 2026, 21:55

На Львівщині 2-річний хлопчик помер через переохолодження: батьків дитини затримали

11 лютого 2026, 21:55
Фото: Нацполіція
9 лютого до поліції надійшло повідомлення від медиків однієї з лікарень Яворівського району. Стало відомо, що під час надання медичної допомоги помер дворічний хлопчик

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

43-річний батько доставив до лікарні 2-річного сина. Лікарі діагностували в дитини загальне переохолодження та інші захворювання. Хлопчика госпіталізували до реанімації, але, на жаль, він помер.

З'ясувалось, що він виховувався у багатодітній родині, яка була на обліку в службі зайнятості. В дитині було четверо дітей віком від 4 до 10 років. Батьки не працювали, належних умов для проживання та виховування дітям не забезпечували. Тепер їх затримали.

"Наразі матері та батькові повідомлено про підозру. Окрім того, щодо працівників соціальної служби розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті лікарці оголосили підозру через смерть немовляти від травм під час пологів. Її звинувачують у неналежному виконанні обов'язків.

11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
