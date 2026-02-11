На Львівщині 2-річний хлопчик помер через переохолодження: батьків дитини затримали

Фото: Нацполіція

9 лютого до поліції надійшло повідомлення від медиків однієї з лікарень Яворівського району. Стало відомо, що під час надання медичної допомоги помер дворічний хлопчик

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

43-річний батько доставив до лікарні 2-річного сина. Лікарі діагностували в дитини загальне переохолодження та інші захворювання. Хлопчика госпіталізували до реанімації, але, на жаль, він помер.

З'ясувалось, що він виховувався у багатодітній родині, яка була на обліку в службі зайнятості. В дитині було четверо дітей віком від 4 до 10 років. Батьки не працювали, належних умов для проживання та виховування дітям не забезпечували. Тепер їх затримали.

"Наразі матері та батькові повідомлено про підозру. Окрім того, щодо працівників соціальної служби розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті лікарці оголосили підозру через смерть немовляти від травм під час пологів. Її звинувачують у неналежному виконанні обов'язків.